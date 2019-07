FEDERAZIONE ITALIANA SQUASH PREMIA MALAGO’ CON “NICK D’ONORE 2019”

RICCIONE (ITALPRESS) – Il presidente del Coni Giovanni Malagò sarà premiato con il “Nick d’onore 2019”, istituito dalla federazione italiana squash ed assegnato a persone o soggetti che abbiano operato e si siano distinti, in modo straordinario, a favore dello squash o dello sport in generale. La consegna del riconoscimento è in programma presso il salone d’onore del Coni il prossimo 10 settembre. Il “Nick d’onore 2019”, che in passato è stato assegnato tra gli altri anche all’ex presidente del Coni Gianni Petrucci ed a Marco Simoncelli alla memoria, è stato conferito a Malagò perchè “con capacità ed intelligenza, unite a cortesia e signorilità, ha gestito e continua a gestire, anche nelle situazioni più complicate, il Coni e le federazioni sportive nazionali, disponibile ed attento anche alle esigenze minime dello sport italiano, nel corso del suo mandato non si è mai sottratto alle proprie responsabilità, attuando, con indiscutibile coerenza, il rinnovamento dell’organizzazione sportiva italiana. Lo sport italiano si è, con lui e grazie a lui, rinnovato profondamente e, tramite lui, ha acquistato un più che eccellente credibilità internazionale”.

(ITALPRESS).