“Federico organico alla Nuova Dc”, cuffariani: “Greco dovrà decidere cosa vuole fare”

Gela. “Federico è organico al progetto della Nuova Dc. E’ entusiasta e il suo entourage ha lavorato molto bene con quello del partito”. Le strade dei cuffariani e del gruppo politico di Federico non dovrebbero separarsi, nonostante l’ex parlamentare Ars non sia riuscito a centrare il seggio all’Ars, risultato che non era affatto a portata di mano. “Federico fa parte di questo progetto – dicono il coordinatore provinciale della Nuova Dc Natino Giannone e l’assessore Giuseppe Licata – chiaramente, è un pò deluso perché si attendeva un risultato ancora migliore. Il nostro partito però ha esordito solo lo scorso anno e non abbiamo mai gestito potere. Insieme a noi, ci sono due consiglieri comunali e un assessore. Siamo riusciti ad ottenere una media dell’otto per cento in provincia, superiore a quella registrata a livello regionale. In città, abbiamo avuto solo pochi voti in meno rispetto al gruppo autonomista che ha almeno sei consiglieri comunali, assessori e un apparato che sicuramente è molto più ampio del nostro”. Lo “sposalizio” politico tra i cuffarini e Federico è stato sicuramente un passaggio che pochi avrebbero ipotizzato. L’approdo potrebbe sopravvivere alla corsa elettorale, anche se i cuffariani cercheranno di mettere le cose in chiaro con gli alleati e con il sindaco Lucio Greco. “I risultati elettorali non mi pare che abbiamo cambiato nulla – dice Giannone – certo, cercheremo di avere un confronto con il sindaco. Penso che Greco debba decidere cosa vuole fare. Il nostro contributo non è mai mancato”.