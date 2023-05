Femmina Morta, decreto presidente Regione dopo l’accoglimento del ricorso della proprietaria di un’area

Gela. Il decreto del presidente della Regione è stato notificato anche a Palazzo di Città e all’assessorato regionale territorio e ambiente. Dovranno adeguarsi a quanto deciso negli scorsi mesi dal Consiglio di giustizia amministrativa, sulla base di un ricorso straordinario al presidente della Regione avanzato dalla proprietaria di un immobile, a Femmina Morta. Il Cga diede riscontro favorevole all’azione attivata per conto della proprietaria dai legali Rocco Cutini e Andrea Carafa. I giudici del Cga individuarono una “macroscopica illogicità”. Diversi anni addietro, seppur in maniera non regolare, la proprietaria iniziò a costruire le fondamenta per un’abitazione su due piani. Successivamente, avanzò richiesta di sanatoria per poter completare il progetto. Gli uffici comunali diedero parere favorevole per i manufatti già realizzati ma rilasciando diniego invece per le opere di completamento. Ragioni che hanno portato al ricorso al presidente della Regione. Il Cga si è subito espresso per l’accoglimento, come chiesto dai legali.