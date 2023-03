Femmina Morta, per Cga è illogico diniego al completamento di un’opera edilizia: “Ricorso va accolto”

Gela. Una “macroscopica illogicità”. Così si è espresso il Consiglio di giustizia amministrativa sul ricorso straordinario al presidente della Regione avanzato dalla proprietaria di un fondo, a Femmina Morta. Diversi anni addietro, seppur in maniera non regolare, iniziò a costruire le fondamenta per un’abitazione su due piani. Successivamente, avanzò richiesta di sanatoria, per poter completare il progetto. Gli uffici comunali, però, hanno dato parere favorevole per i manufatti già realizzati, ma rilasciando diniego invece per le opere di completamento. La proprietaria ha proposto ricorso al presidente della Regione e per il Cga va accolto, come chiesto dai legali Andrea Carafa e Rocco Cutini. Oltre all’annullamento del diniego a costruire in sanatoria rilasciato dal Comune, i legali hanno chiesto una decisione analoga per il decreto dell’assessorato regionale che approva le revisioni del Prg, trasformando l’area dove sorge la proprietà da edificabile ad agricola. Il Cga conferma che il ricorso è da accogliere, con il primo motivo che “assorbe” tutti gli altri.