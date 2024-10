Ferimento in centro storico, poi la ritorsione a colpi di arma da fuoco: arriva la prescrizione

La procura ha preso atto del non doversi procedere. La difesa dei due imputati, sostenuta dal legale Francesco Enia, pur non rinunciando alla prescrizione, ha comunque fatto rilevare la sussistenza di una linea ricostruttiva diversa. Secondo il difensore, non ci sarebbero conclusioni univoche per ritenere che Marino, ricoverato in ospedale dopo il ferimento, possa aver dato l’ordine di agire. Anche il ruolo di Romano, per la difesa, non sarebbe stato provato. Sono state indicate possibili contraddizioni nelle dichiarazioni che vennero rilasciate, sulla vicenda, dal collaboratore di giustizia Giovanni Canotto, che durante l’istruttoria dibattimentale ha rinunciato a testimoniare.