Feriti in via Butera, vettura contro scooter: automobilista fuggito, è stato individuato

Gela. Sono due i feriti, a seguito di un incidente stradale che nella notte si è verificato in via Butera. Erano in sella ad uno scooter. Uno ha riportato la frattura del femore. Sul posto, oltre ai sanitari sono arrivati i carabinieri. I militari dell’arma sono riusciti ad individuare il conducente della vettura che avrebbe travolto lo scooter. Pare che dopo l’impatto, abbia cercato di far perdere le tracce, allontanandosi a piedi.