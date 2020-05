Ferito sul lavoro, in ospedale sintomi Covid per operaio: sottoposto a tampone

Gela. E’ in attesa di tampone, mentre il reparto di radiologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele” è stato sanificato. Un operaio quarantenne, questa mattina, è arrivato in ospedale perché vittima di un incidente sul lavoro. Ha riportato fratture. Nel corso degli accertamenti in radiologia, i medici hanno individuato tracce di una possibile polmonite. Sono stati attuati gli accertamenti del caso per verificare se si possa trattare di Covid.