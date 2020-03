“Fermo attività per call center e centri riabilitazione”, Di Paola ha presentato interrogazione

Gela. Tutelare tutti quei lavoratori, i cui settori non sono inseriti nei provvedimenti restrittivi emessi dal governo. Il deputato regionale del Movimento cinque stelle Nuccio Di Paola ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione. “Sollecito al governatore un’ordinanza che preveda la chiusura momentanea di call center e centri di riabilitazione – dice – al momento le condizioni minime di tutela da eventuali esposizioni al Coronavirus in queste strutture potrebbero non essere rispettate”.

“Ci segnalano – afferma il deputato – che gli operatori di riabilitazione non possono, per ovvi motivi, tenere la distanza di sicurezza con i pazienti, mentre parecchi call center sono sovraffollati da operatori che si avvicendano nelle stesse postazioni nei differenti turni, esponendosi a rischio di contagio. Proprio da un call center a Seoul, a quanto apprendiamo dalla stampa, si sarebbero originati diversi contagi, a riprova che la sicurezza in strutture del genere è altamente a rischio”.