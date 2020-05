Fermo rilascio certificati di destinazione urbanistica, in Comune manca personale

Gela. In tanti attendono che qualcosa possa sbloccarsi. Da settimane, è fermo il rilascio di certificati di destinazione urbanistica. Negli uffici comunali, mancherebbe il personale addetto. Una situazione che sta mettendo in notevole difficoltà proprietari interessati ad effettuare atti di compravendita o altre operazioni sui propri immobili. Anche diversi professionisti del settore avrebbero chiesto spiegazioni, trovandosi impossibilitati ad operare. Al momento, non ci sarebbero addetti incaricati di occuparsi di questo servizio. Negli uffici del settore comunale urbanistica, come sta capitando sempre più di frequente tra le ripartizioni del municipio, mancherebbe un ricambio di personale, spesso trasferito per tentare di coprire altri servizi.