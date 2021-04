Ferro rubato, individuato un carico sospetto: dissequestrato mezzo

Gela. L’indagine è in corso, dopo che a fine marzo gli inquirenti hanno messo sotto sequestro un notevole quantitativo di materiale ferroso, che ritengono di provenienza illecita. Il provvedimento ha toccato anche un autocarro, di proprietà di un’azienda con sede a Catania, tra le principali di questo settore. Da tempo, svolge attività anche sul territorio locale. Il mezzo pesante, con il carico, era stato collocato in un parcheggio e gli investigatori l’hanno individuato. Negli scorsi giorni, in attesa di riscontri sull’attività investigativa in atto, c’è stato il via libera al dissequestro dell’autocarro. E’ stata accolta l’istanza avanzata dal legale del titolare dell’azienda, l’avvocato Rosario Prudenti.