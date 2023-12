Festa al Kartodromo con la Winter Kart, ecco tutti i vincitori

Gela. Il binomio sapori e salute ha accompagnato la Winter Kart, terza manifestazione motoristica dalla riapertura del Kartodromo Internazionale Gela (Kig), avvenuta lo scorso marzo dopo 13 anni di abbandono. I sapori del panettone artigianale Boccia Così Duci e i prodotti salutari della Farmacia Pintaudi hanno quasi tracciato i contorni della gara contraddistinta dal sano divertimento tipico della competizione in pista. Trentotto piloti provenienti da tutta la Regione si sono dati battaglia nelle nove categorie: tre della sessanta (Mini, Under e Over), quattro dei monomarcia (Okn, Rok, X30 e Legend) e due della Kz (Kz2 e Kzn). Sin dalle libere i top driver hanno imposto un passo infernale tanto da segnare i nuovi record sul giro. Tra tutti il beniamino gelese, Matteo Bagnato, dominatore assoluto tra i monomarcia, che ha fermato la lancetta del cronometro in 46” 450 segnando il migliore tempo sul giro tra gli Okn. Alle sue spalle si è classificato un arrembante Paride Gnoffo e, sul gradino più basso del podio, Vincenzo Guaia. Acuti anche tra i temibili piloti della “sessanta” con Cristian Coco capace di rimontare, vincere e scolpire il suo nome tra i più veloci di categoria (Mini under) fissando il giro di riferimento in 51,690 e precedendo in gara Filippo Greco e Cristian Dizia. Tra i “piccoli” della Over è stato Stefano David a mettere tutti in fila e segnare il migliore crono di 51,800. Sulla piazza d’onore è salito Marco Pintaudi, talentuoso gelese pronto ad esordire nella Coppa Italia 8 zona con il preparatore Dario Lauria. Terzo, Rosario Mezzasalma. Gara a due per gli esordienti della 60, dove Giovanni La Greca si è imposto su Dante Cassarà. Tra i presa diretta della “Legend” Giuseppe Salamanca ha avuto la meglio su William Ruzza, quest’ultimo attardato da noie meccaniche. E’ stato Paolo Polito a tagliare per primo il traguardo nella “X30”, precedendo Ettore Cassarà e Francesco Carfì. Acuto di Serena Valenza, dominatrice tra i Rok, davanti a Paolo Messina, dopo essere riuscita a scattare dalla quarta casella assoluta tra i monomarcia.