Festa biancazzurra per il Gela di Melfa: “Ripagheremo questo amore”

Gela. Serata di festa al teatro Eschilo. Il Gela di Maurizio Melfa si è presentato alla città alla vigilia del campionato di Seconda categoria. E’ stata soprattutto la festa dei tifosi della Angelo Boscaglia, che hanno cantato e inneggiato cori trasformando il teatro Eschilo in curva. Nel corso della serata sono state presentate le maglie ufficiali del club e la fidelity card del socio sostenitore

Maurizio Melfa non nasconde l’emozione. “Come non emozionarsi con questi tifosi – ha detto – ci impegneremo a riportare Gela in altri palcoscenici. Per un progetto vincente servono tante componenti ma ci proveremo con tutte le forze”.

Presenti anche le istituzioni, tra cui l’assessore allo Sport Terenziano Di Stefano e il presidente del consiglio Salvatore Sammito ed il consigliere Scerra. Maurizio Nassi svolgerà il ruolo di direttore sportivo ma anche di calciatore per dare una mano ai giovani compagni.

Dopo la festa c’è il campionato e Mirko Fausciana è consapevole che da domani si fa sul serio. L’avversario, come molti, è sconosciuto ma non per questo meno temibile.