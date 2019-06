Festa della Repubblica, 14 onorificenze al merito per la sezione gelese dell’Ancri

Il presidente nazionale, cavaliere Tommaso Bove, ha espresso compiacimento per quanto fatto dalla delegazione di Gela, in ambito culturale e benefico per la città. Il prossimo 14 giugno, assieme al Lions Club e al gruppo tetrale Antidoto, l’Ancri organizza una serata di beneficenza al fine di raccogliere fondi Caritas per l’apertura di un centro diurno per disabili a Gela. La manifestazione si terrà presso il teatro Antidoto di Macchitella. Sarà presente, tra gli altri, il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, monsignor Rosario Gisana.