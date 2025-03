Festa di San Giuseppe 2025, tornano le cene della tradizione gelese

Uno degli elementi più suggestivi della festa sono le “Cene di San Giuseppe”, altari allestiti per “Grazia Ricevuta” con cibo, immagini sacre e offerte, aperti alla comunità in segno di devozione e carità. Di seguito l’elenco delle famiglie, istituti e parrocchie che ospiteranno una “Cena”:

• Tandurella Mariangela – Via Leon Battista Alberti, 34

• Ardore Angela – Via Lecce, 265

• Scicolone Concetta e Emanuela – Via Niscemi, 61 (di fronte Todis)

• Caccamo Concetta – Corso Vitt. Emanuele, 22

• Nicastro Nunzio – Via Pozzillo, 55

• Infurna Angela – Via Rasi, 14

• Biundo Gaetano – Via Socrate, 40

• Associazione Gela Famiglia O.D.V. (Casa del Volontariato)

• R.S.A. Caposoprano – Via Francia, 4

• Istituto Comprensivo Romagnoli/Solito – Via Feace, 130

• Istituto Comprensivo San Francesco/Capuana – Via Niscemi, 26

• Parrocchie partecipanti:

• Parrocchia San Domenico Savio

• Parrocchia San Rocco

• Parrocchia Santa Lucia

• Parrocchia San Giacomo

• Parrocchia San Sebastiano

• Chiesa Sant’Agostino (Piccola Casa della Misericordia)

Un momento di spiritualità, condivisione e tradizione che rinnova il forte legame tra i gelesi e il culto di San Giuseppe.