Festa di Santa Rita da Cascia, mercoledì l’inizio del triduo

“Benediciamo il Signore – afferma don Lino di Dio, Rettore della Chiesa di Sant’Agostino – perché ci da la grazia di poter celebrare la sua santità che risplende nella vita di Rita da Cascia anche nelle restrizioni di questo tempo; chiediamo a tutti la massima prudenza, vigilanza e senso di responsabilità. Ripartiamo con la consapevolezza che, dobbiamo ancora convivere con questo mostro invisibile poiché l’emergenza sanitaria e sociale non è ancora terminata. Abbiamo moltiplicato le Celebrazioni per dare a più fedeli l’opportunità di partecipare, in sicurezza, alla Santa Messa. L’antica e venerata statua della Santa Rita verrà collocata davanti al portone dell’ingresso del Convento per dare a tutti la possibilità di esprimere la propria devozione alla grande Santa delle Cause impossibili e per l’omaggio delle rose”.