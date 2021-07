Festa Real Gela, Alabiso: “Anno complicato ma i bambini si sono divertiti”

Un staff tecnico di primo piano (Giacomo Cascino, Giuseppe Ferrigno, Matteo Barresi ed altri) ed un campionato pulcini 2010/11 da protagonisti hanno contraddistinto il Real Gela. “Abbiamo ospitato per tutta la stagione tecnici del centro tecnico federale – continua Alabiso – con cui abbiamo continuato il progetto di scuola calcio e non ultimo come al solito siamo riusciti a dare la possibilità a fare giocare in una squadra femminile la nostra calciatrice Jaqueline Bilardo con ottimi risultati”.