“FI? C’è chi segue solo il trionfatore di turno”, Sammito: “Rifarei la scelta di sostenere Di Stefano”

Gela. Nel centrodestra locale i partiti sono alla ricerca di una chiave comune per costruire l’alternativa all’amministrazione Di Stefano. Spesso si lanciano dubbi sul ruolo dell’opposizione tra i banchi del civico consesso, per alcuni fin troppo morbida anche se i consiglieri d’area respingono nettamente questa ricostruzione. È soprattutto Forza Italia che dimostra di avere più anime, con una linea rigida fuori dal municipio mentre l’approccio è “costruttivo” in aula, come spesso indica il consigliere azzurro Antonino Biundo. “Forza Italia? È da sempre il mio partito – sottolinea l’ex presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito – si tratta di coerenza. Scelsi Forza Italia e non ho mai rinunciato. Sono un tesserato. È vero, in città ci sono due diverse correnti. Poi, c’è anche chi non ne segue nessuna ma si mette solo al servizio del trionfatore di turno, del parlamentare del territorio. Diventano accondiscendenti e se il parlamentare decidesse di cambiare partito loro non ci penserebbero due volte a lasciare Forza Italia”. Da mesi, i dirigenti Gnoffo e Cirignotta sono alla testa di un’opposizione intransigente, fuori dal consiglio. Modalità non condivise, quanto alla prassi consiliare, dal vicepresidente dell’assemblea cittadina, Antonino Biundo. Sammito fa una riflessione più ampia proprio sulla connotazione dell’opposizione consiliare. “Non vedo né una funzione di controllo né un’azione di indirizzo – dice rispetto alla minoranza – addirittura, ci sono dirigenti non eletti che sconfessano le posizioni del loro stesso consigliere. Che ruolo ha in questa fase l’opposizione? Non si capisce. Devo pensare che non abbia argomenti oppure che ritenga proficua l’azione dell’amministrazione comunale?”. Questo è un capitolo che Sammito non sottovaluta e anzi risalta. “Personalmente, sono convinto che l’amministrazione stia facendo bene, in condizioni non certo ideali – aggiunge – l’amministrazione della quale ho fatto parte, mi ci metto pure io, non è riuscita a dare momenti di festa e spensieratezza alla città. Questa, invece, in attesa del bilancio, lo ha fatto, anche con spettacoli e fornendo servizi”.