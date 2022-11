“FI è all’opposizione”, Trainito: “Progetto Greco senza prospettive, non ci sarà alcun dialogo”

Gela. Il sindaco Lucio Greco, a breve, potrebbe informare i suoi alleati delle scelte assunte, in vista di un rilancio amministrativo che passi da un probabile azzeramento. La strada sarebbe quella di tentare un allargamento al centrodestra. Al momento, più facile a dirsi che a farsi. Dall’opposizione, almeno ufficialmente, non trapelano segnali favorevoli. “Un dialogo con Greco? Sono voci assolutamente infondate – spiega il capogruppo consiliare di Forza Italia Rosario Trainito – abbiamo lasciato la maggioranza e non ci sono prospettive nel progetto del sindaco. E’ un’amministrazione che non riesce a programmare neanche la pulizia delle caditoie e con le piogge i risultati si vedono. Siamo all’opposizione e rimaniamo all’opposizione in maniera coerente. Non dimentichiamo i tanti attacchi a Mancuso arrivati da assessori della giunta o l’ostruzionismo al lavoro dell’assessore Gnoffo”. Trainito, che è tra i più critici rispetto alla linea amministrativa del sindaco, non intravvede scorciatoie per un appoggio all’amministrazione comunale. “Non ha più nulla di civico, visto che quell’area politica si è spostata interamente tra le fila dell’Mpa – dice ancora – ormai, al civismo di “Una Buona Idea” non ci crede più nessuno”. In ogni caso, non è convinto dai titoli di coda della sfiducia.