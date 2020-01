“Fi è titolare nell’alleanza di Greco”, Di Dio: “Giunta? Rivendichiamo secondo assessorato”

Gela. “Forza Italia non sta in panchina. E’ titolare nell’aggregazione politica del sindaco Lucio Greco”. Il consigliere comunale azzurro Luigi Di Dio cerca di spegnere sul nascere le voci che danno i forzisti in pausa di riflessione, almeno rispetto al rapporto politico con il primo cittadino. “Facciamo parte della maggioranza – dice ancora il vicepresidente della commissione sviluppo economico – e ritengo che sia stata una scelta corretta riunirla nella verifica politica di inizio anno. Il dialogo con gli alleati serve sempre. Siamo stati chiamati a dare il nostro contributo in giunta e l’assessore Nadia Gnoffo sta lavorando bene, nonostante debba fronteggiare continue emergenze. Collocazione? Siamo un partito di centrodestra che ha scelto di sostenere un’alleanza civica. Sarà Greco, eventualmente, a decidere se connotarsi politicamente”. La prossima settimana il deputato regionale Michele Mancuso dovrebbe essere in città, dopo un periodo di silenzio, almeno sulle vicende locali. “Siamo sempre in contatto con Mancuso – aggiunge Di Dio – riuniremo i consiglieri e l’assessore, così da fare il punto della situazione”. Forza Italia ha messo la firma di partito sull’alleanza con Greco, insieme a quella del Pd. A fine mese, ci sarà il passaggio obbligato dal Tar Palermo, che si pronuncerà sul ricorso presentato dalla coalizione di centrodestra, che potrebbe addirittura portare all’annullamento dell’esito elettorale. Se i magistrati decidessero di respingerlo, confermando l’esito delle urne, in giunta si aprirebbero di nuovo i giochi. C’è chi spinge per una rivisitazione quasi integrale della compagine di governo. I forzisti sembrano avere le idee fin troppo chiare e Di Dio ritorna su quanto già detto da Mancuso, diversi mesi fa.