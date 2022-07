FI estende la base, scelto Scicolone: è il nuovo coordinatore dei giovani del partito

Gela. Forza Italia, in città, amplia i ranghi, in una fase importante anche in vista delle prossime scadenze elettorali. È stato scelto il nuovo coordinatore cittadino dei giovani del partito, si tratta di Luca Scicolone. A confermare la nomina anche la presenza del parlamentare Ars Michele Mancuso, che si ripresenterà alle elezioni d’autunno e ha già annunciato il terzetto per le regionali, con il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito e il neo consigliere comunale di Niscemi Rosetta Cirrone Cipolla. “Con estrema soddisfazione posso dare il benvenuto a Luca nella grande famiglia di Forza – afferma Mancuso – un brillante e giovane professionista che lavora nel mondo della sanità. Sono certo che il suo entusiasmo sarà un valore aggiunto per il territorio gelese e per far crescere e strutturare ancora di più il partito in funzione delle prossime sfide che ci attendono a tutela della comunità locale”.