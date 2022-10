FI giovani nel progetto azzurro, Scicolone: “Con Mancuso tanti si stanno avvicinando”

Gela. Un sostegno pieno al progetto di Forza Italia arriva anche dal gruppo locale dei giovani, coordinato da Luca Scicolone. L’esito elettorale viene visto come un riconoscimento del lavoro fatto sul territorio, anche per organizzare il partito. “I giovani si sono avvicinati alla politica grazie alla passione e alla presenza costante di Michele Mancuso. Da coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani – dice Scicolone – voglio ringraziare tutto il mio team per l’impegno profuso. Per la città vogliamo portare avanti tanti progetti e coinvolgere ancora di più in attività di promozione del territorio locale. Importante è anche la sinergia con gli altri gruppi dei vari coordinamenti di Forza Italia Giovani della provincia. Siamo tutti convinti che si possa rilanciare l’attivismo nel territorio. Siamo fieri dello straordinario risultato ottenuto. Faccio ancora i migliori auguri di un buon lavoro all’amico Michele Mancuso e lo ringrazio nuovamente per la stima e fiducia mostratami”. Scicolone richiama il risultato elettorale degli altri candidati forzisti alle regionali.