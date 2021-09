FI-Greco, Mancuso: “Non ci sono screzi, giunta? Ci siederemo intorno ad un tavolo”

Gela. “Con il sindaco Greco non ci sono screzi, di nessun tipo. La prossima settimana ci siederemo al tavolo e vedremo dove si può arrivare”. Il deputato regionale Michele Mancuso sembra piuttosto sicuro che l’intesa tra Forza Italia e l’avvocato si potrà comunque trovare, anche sul possibile secondo assessore in quota azzurra. L’incontro tra le parti è slittato più volte e neanche i forzisti locali hanno avuto modo di ufficializzare la loro proposta. “Il sindaco sa bene cosa vogliamo e noi abbiamo chiaro quello che gli verrà proposto – aggiunge il deputato Ars – abbiamo le idee chiare. Un incontro non si è potuto ancora tenere, soprattutto per una serie di impegni istituzionali, ma ripeto la prossima settimana ci metteremo intorno ad un tavolo”. Forza Italia, da tempo, spinge per avere una presenza ancora più consistente nella giunta dell’avvocato Greco, anche se altri alleati guardano con molto interesse ad un eventuale riassetto. Allo stato, oltre a Forza Italia, nella squadra dell’avvocato trovano spazio i civici di “Una Buona idea”, l’Udc, Italia Viva, gli autonomisti della lista “Impegno comune” e la new entry della nuova Dc, alla quale ha aderito l’assessore Giuseppe Licata. Dopo l’addio del Pd, di un anno fa, Greco ha mantenuto la delega all’ambiente e ai rifiuti, che era dei dem. Da quel momento, c’è stata una lunga attesa per capire come il sindaco volesse riorganizzare l’assetto della sua giunta. Forza Italia, rispetto ad altri gruppi che sostengono Greco, fa pesare anche la presenza all’assise civica e un patto elettorale, quello di due anni fa, che gli azzurri ritengono di aver sempre onorato.