Forza Italia in “sospeso”, slitta vertice chiarificatore: ieri Mancuso ha incontrato Pepe

Gela. L’esigenza è soprattutto di arrivare ad un chiarimento interno. I forzisti locali dovranno comunque attendere. Dopo gli scossoni delle ultime settimane, che qualcosa non vada negli equilibri azzurri è ormai evidente. Il capogruppo consiliare Luigi Di Dio l’ha detto a chiare lettere e anche il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe, però, ha risposto per le rime. Per ora, non sembrano esserci orizzonti politici che possano condurre ad addii o ad improvvise scissioni. Bisognerà raggiungere una sintesi, tra il gruppo consiliare, l’assessore Nadia Gnoffo e i dirigenti locali. L’incontro messo in agenda è slittato, per l’indisponibilità pratica di alcuni esponenti del partito. Ieri, il deputato Ars Michele Mancuso, coordinatore provinciale dei forzisti, ha fatto visita a Pepe. “Non era un incontro, diciamo politico – dice Pepe – abbiamo parlato più di cose palermitane. Purtroppo, c’è stata l’indisponibilità, per ragioni di salute, di alcuni esponenti del partito. Abbiamo preferito attendere, così da essere tutti presenti. Vogliamo capire meglio come organizzare questo progetto politico, anche nel prosieguo”. Pepe, con le tensioni interne stemperata, ha avuto contatti telefonici con i consiglieri comunali Luigi Di Dio e Carlo Romano. Anche come segnale di distensione, rimane la volontà di aprire il confronto ai primi dei non eletti, alle amministrative di tre anni fa. Il capogruppo Di Dio, tra i punti critici, ha infatti indicato l’esigenza di dare spazio a chi ha assicurato un contributo al partito, anche in termini di consensi elettorali. Lo stesso consigliere non ha nascosto di ritenere che il gruppo cittadino abbia bisogno di emanciparsi da una certa sfera di influenza, che ancora adesso accentra le scelte sul parlamentare regionale Michele Mancuso.