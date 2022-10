“FI leader di un progetto per le amministrative”, vertice azzurro: “Greco? Aspettiamo incontro”

Gela. Il giudizio sul sindaco Greco è sostanzialmente “sospeso”. I forzisti, che della maggioranza dell’avvocato sono una delle componenti principali, hanno tirato le somme nel corso di un incontro tenutosi nel primo pomeriggio. Il vertice era slittato, a causa di un’indisponibilità del parlamentare regionale Michele Mancuso, che ha voluto prendere parte al confronto interno. “E’ stata l’occasione – dice il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe – per analizzare l’esito del recente voto. L’intenzione è di far crescere ancora di più il partito in città. Ho proposto la costituzione di un direttivo, composto da professionisti che rappresentino più ambiti del mondo del lavoro e della società civile. Sicuramente, stiamo lavorando per rafforzare il gruppo, perché Forza Italia vuole essere leader in un progetto, anche per le prossime amministrative”. Gli azzurri sembrano avere tutta l’intenzione di ripartire dall’esito elettorale, che per le regionali ha consentito allo stesso Mancuso di bissare il seggio all’Ars, anche se in città con risultati meno pieni rispetto al 2017. Molto passa dai rapporti con il sindaco Lucio Greco. Tra alti e bassi, i berlusconiani hanno sempre assicurato un sostegno al primo cittadino, che per le regionali si è schierato con il presidente Schifani. “Sappiamo che il sindaco intende incontrare le forze di maggioranza – aggiunge Pepe – prima di decidere il da farsi, vogliamo capire cosa proporrà e quale sarà il programma fino alla conclusione del suo mandato”. Ci sono anime forziste convinte che la cosa migliore sia lasciare la maggioranza, non ritenendo incisivo il progetto amministrativo dell’avvocato. I dirigenti azzurri, però, prendono tempo e vogliono anzitutto capire quali carte intenda mettere sul tavolo il sindaco Greco.