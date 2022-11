FI non scioglie la riserva, via dalla maggioranza? Rapporti con gli alleati ai minimi

Gela. Proseguire con Greco oppure lasciare la maggioranza e concentrarsi su altri sviluppi politici? L’interrogativo in casa Forza Italia è di quelli che potrebbe segnare certi equilibri, anche interni ai ranghi degli azzurri locali. I rapporti con gli alleati sono giunti ai minimi. Le polemiche e i veleni consumati intorno al regolamento per il trasporto disabili difficilmente non lasceranno tracce. Gli azzurri continuano a non presenziare ai tavoli di maggioranza, anche a quelli recenti voluti dal sindaco Lucio Greco per predisporre la strategia che dovrebbe portare ai correttivi per degli atti finanziari, a partire dal bilancio di previsione. Venerdì, ancora una volta nessun esponente FI ha preso parte al confronto di maggioranza convocato dal sindaco e tutto concentrato sugli atti finanziari. Ci sono esponenti del partito, come il capogruppo consiliare Rosario Trainito, che sembrano aver già archiviato quella che fu tre anni fa l’esperienza “arcobaleno” del sindaco. Altri, invece, pare vogliano mediare. Molto dipenderà dagli umori del parlamentare Ars Michele Mancuso. Il deputato sta cercando di capire se ci sarà spazio nel governo regionale del presidente Schifani. Le cose locali, in questa fase, passano in secondo piano, anche se i contatti con i suoi continua a tenerli in maniera frequente. La prossima settimana, probabilmente giovedì, potrebbe esserci il faccia a faccia decisivo insieme al deputato. Negli ultimi giorni, sono voltate parole grosse tra forzisti e pezzi importanti della maggioranza del sindaco Lucio Greco. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito ha richiamato l’assessore Nadia Gnoffo, nel post-seduta di mercoledì. Per tutta risposta l’assessore ai servizi sociali e il capogruppo Trainito l’hanno additato come “parziale”. Qualcosa sembra essersi rotta negli ingranaggi di tutta quell’area politica che ruota intorno a Forza Italia. Non a caso, esponenti vicini al sindaco Lucio Greco, che hanno contatti diretti con azzurri in Regione, preferiscono imbastire canali istituzionali e non, senza passare dal partito ufficiale. Il primo cittadino, a sua volta, ha optato per una strada che lo sta spingendo a gettare ponti di comunicazione istituzionale con il presidente Schifani, senza necessariamente pensare al medium degli alleati. Se l’idillio tra Mancuso e Greco dovesse venire meno, i forzisti che fanno riferimento al parlamentare Ars sarebbero pronti a guardarsi intorno, ma dai banchi di opposizione.