“FI non vuole rompere con FdI”, Pepe: “Indichino un candidato che rappresenti la coalizione”

Gela. Nel tumulto del centrodestra locale, per ora senza esiti, i forzisti non vogliono rinunciare all’unità. In queste settimane, ci sono state interlocuzioni di vario genere e l’approccio con l’ipotesi dell’ingegnere Grazia Cosentino. I berlusconiani, però, non sembrano intenzionati a tirare ancora la corda, soprattutto nei rapporti con i meloniani di Fratelli d’Italia. “Forza Italia non ha alcuna intenzione di rompere l’accordo – dice il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe – vogliamo l’unità del centrodestra e un candidato condiviso. Fratelli d’Italia ha tutte le possibilità per presentarlo. Vogliamo solo che sia effettivamente unitario e che rappresenti tutto il centrodestra e non solo una parte”. Anche oggi non sono mancati contatti e verifiche. I moderati, nell’ultima fase, hanno tentato la via del “campo largo”, cercando di coinvolgere pure i forzisti.