“FI sempre bersaglio della maggioranza”, Trainito: “Greco dovrebbe prendere posizione”

“Quella sul regolamento per il trasporto disabili è diventata una questione politica, mi pare evidente – spiega il capogruppo consiliare – attendiamo anche un incontro con il sindaco. Ovviamente, dalle sue scelte si capirà molto di più. Noi ci muoveremo di conseguenza e trarremo le nostre conclusioni”. Ieri, al termine di un vertice interno al partito, il gruppo azzurro ha scelto di aspettare un faccia a faccia con il sindaco, prima di arrivare a decisioni sul prosieguo o meno dell’esperienza amministrativa. Il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe ha comunque confermato che alcune anime del partito sono per rinunciare all’alleanza con l’avvocato. I forzisti, come hanno sempre fatto capire, ritengono di avere tutte le carte in regola per concorrere ad un ruolo di primo piano, ormai anche nell’ottica di un prossimo progetto amministrativo. Se gli alleati dovessero ancora una volta fare terra bruciata, allora i berlusconiani potrebbero incamminarsi su una strada che non incrocerà più quella del sindaco Greco e della maggioranza.