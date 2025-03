FI si riorganizza sul territorio, l’avvocato Giardina coordinatore provinciale senior

In casa FI, a livello cittadino, si attende il congresso per una riorganizzazione interna.

“Sono veramente onorato del prestigioso incarico che mi viene conferito. Ringrazio i vertici, nazionali e regionali, del partito e l’amico Michele Mancuso per la fiducia che oggi mi viene riconosciuta.Voglio ripartire dalla mia esperienza, non solo politica ma anche sociale e culturale, per continuare a lavorare a un progetto territoriale in cui credo fermamente. Lo farò attraverso l’individuazione di punti di riferimento, in ogni Comune della provincia, che sono certo sapranno interpretare le istanze e i problemi del nostro territorio e dare risposte in linea con la visione chiara e coerente di un partito che oggi, tra tutti, guarda al futuro con determinazione e che si è sempre contraddistinto nel rimanere ancorato ai suoi valori cristiani e liberali”, sottolinea Giardina.