“FI vuole che Greco si schieri con loro”, Di Dio: “Il dialogo con il Pd c’è sempre stato”

Gela. Il dialogo, per ora a distanza, tra il Pd e il sindaco Lucio Greco, non è certamente un risvolto che abbia sorpreso troppo i suoi alleati. Del resto, i dem, prima di lasciare la giunta, erano parte integrante della coalizione che vinse le amministrative di tre anni fa. Pochi, nelle fila della maggioranza, lo reputano come una sorta di affronto. “Il dialogo c’è sempre stato – dice il consigliere indipendente Luigi Di Dio – è inutile nasconderlo. Spesso, il consigliere del Pd ha sostenuto gli atti dell’amministrazione, così come faccio io. Non abbiamo assessori in giunta ma il sostegno agli atti che incidono sulla città non può mancare. Certo, il Pd, prima o poi, dovrà trovare una collocazione. E’ uscito dalla maggioranza e ora ripropone temi precisi per un dialogo. Anche il sindaco deve definire un perimetro politico e mantenerlo fino alla conclusione del mandato”. Di Dio, che ha da poco lasciato il gruppo di Forza Italia, più che dal dialogo tra Greco e il Pd sembra invece preoccupato da quello che si verifica tra le fila della maggioranza. “Sono sempre stato molto chiaro – dice ancora – sto sostenendo il progetto del sindaco e lo faccio con convinzione. La coerenza, anche verso gli elettori, la ritengo fondamentale. Però, non starò in aula se ci saranno ancora consiglieri di maggioranza, che pur avendo un assessore in giunta, non votano gli atti dell’amministrazione comunale o si assentano. Questo è un atteggiamento che non accetto da nessuno”. Di Dio, in maniera piuttosto evidente, si riferisce proprio ai forzisti, che a loro volta respingono qualsiasi dubbio sulla loro linea politica. “Non si può accettare che un gruppo di maggioranza, che in giunta ha un assessore imposto dal deputato regionale – dice ancora Di Dio – non perda occasione di criticare l’amministrazione comunale, tramite i consiglieri e attraverso il coordinamento cittadino. Forza Italia è distante, come dimostrano il mancato voto alla variante per la tangenziale o sul Centro comunale di raccolta, per non parlare dei debiti fuori bilancio. E’ una situazione che io non ho accettato e per questo motivo sono andato via dal partito. I forzisti vorrebbero che il sindaco si schierasse con loro. Greco, invece, non lo sta facendo. Evidentemente, ritiene importante il supporto che Pd e Movimento cinquestelle, a livello nazionale, stanno dando all’azione amministrativa. Il senatore Pietro Lorefice ha svolto un’attività molto importante per giungere ai finanziamenti di “Qualità dell’abitare”. Chi invece dovrebbe garantire un sostegno della Regione, non lo sta facendo. Abbiamo avuto definanziamenti, i lavori per il porto non sono partiti e la situazione della sanità locale è tristemente nota”.