Fiaccabrino vola in Spagna, ultimi test a Valencia prima dell’esordio al Mondiale Junior

Gela. Dopo un duro allenamento in palestra e in bicicletta, Fabiano Fiaccabrino torna in sella ad una motocicletta in vista della prima gara del Campionato Mondiale Junior che scatterà l’8 maggio dal circuito Estoril in Portogallo. Per il motociclista gelese non ci saranno festività pasquali. “Fabiano ha sfruttato anche un kartodromo del territorio – spiega Pierfrancesco Pileri – utilizzando la sua Ohvale, in attesa della riapertura al pubblico dell’impianto gelese di contrada Zai. Il prossimo fine settimana – aggiunge Pileri – tornerà a guidare la Honda Moto3 talent nell’insidioso tracciato Valle dei Templi di Racalmuto”.