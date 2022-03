Fiaccabrino “vola” sul bagnato di Valencia, Pileri: “Il Comune non ha soldi per noi”

Gela. L’amministrazione Greco non sponsorizzerà Fabiano Fiaccabrino che, intanto a Valencia, vola sul bagnato. Il logo del comune di Gela non sarà sulla bianca carena della Honda Azimut-Pileri pronta dal’8 maggio, dall’Estoril (Portogallo), a fare parte dello schieramento di partenza del prestigioso Talent del “Campionato europeo velocità”, propedeutico all’accesso in Moto3. “L’assessore ha detto che non ha soldi per noi” dice Pierfrancesco Pileri, impegnato con Fabiano Fiaccabrino nella due giorni di test a Valencia, il prestigioso circuito “Ricardo Tormo” che ospita i campionati Moto Gp e Formula 1. Una vera doccia fredda per Pileri che aveva creduto in una sponsorizzazione anche dall’amministrazione comunale, intervenuta con il sindaco, Lucio Greco, e l’assessore allo Sport, Cristian Malluzzo, alla presentazione del team al teatro comunale “Eschilo”.