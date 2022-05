Fiamme a Manfria, roghi anche sulla Gela-Butera: continue segnalazioni, la città brucia

Gela. La città brucia e siamo solo a fine maggio. Il fuoco si è alzato, in queste ore, in tante zone, sia all’interno del perimetro urbano sia nelle contrade balneari e in quelle rurali. Fiamme si sono sviluppate alla Cittadella, a ridosso delle case. Anche a Manfria il fuoco si è sviluppato in aree incolte.