Fiamme a ridosso delle abitazioni di via Respighi, altro rogo alla villa comunale

Gela. Paura per tanti residenti di via Respighi, a ridosso del quartiere Settefarine. Una vasta area incolta, pare di proprietà comunale, è stata avvolta dal fuoco. Le fiamme si sono propagate nell’arco di alcuni minuti, a pochi metri da tante abitazioni. Chi vive nella zona ha più volte segnalato la necessità di interventi per evitare pericoli come quello che si è concretizzato nelle prime ore della sera di oggi.