Fiamme ad un’attività, due incendiari ripresi dalle telecamere: anche loro raggiunti dal fuoco

Gela. Le conseguenze sono ingenti. Come già riportato, nella notte le fiamme sono state appiccate ad un’attività di frutta e verdura, in corso Aldisio. Il rogo ha danneggiato anche il sistema elettrico e i tubi per il passaggio dell’acqua. La facciata dell’immobile è stata annerita. Da quanto emerge, avrebbero agito in due, con parrucche e volto in parte travisato. Sarebbero arrivati in zona a bordo di una Mercedes. Avrebbero appiccato le fiamme intorno alle 23. Pare che a poca distanza ci fosse una pattuglia della guardia di finanza, impegnata in controlli. L’intera azione è stata ripresa dai sistemi di videosorveglianza. Il titolare esclude di aver mai subito minacce. Nello stesso tratto di strada ci sono diverse attività commerciali.