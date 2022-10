Fiamme all’auto dell’ex consigliere Cafa’, vettura era parcheggiata in pieno centro storico

Gela. Il fuoco, nella notte, ha nuovamente creato danni. Non solo le fiamme appiccate all’attività commerciale di corso Aldisio, poco prima un incendio ha colpito la vettura di un commerciante, noto in città anche per la sua attività politica. Le fiamme hanno avvolto l’auto dell’ex consigliere comunale Nuccio Cafa’, parcheggiata appunto in pieno centro, dove risiede.