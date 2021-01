Fiamme anche in pieno giorno, in centro storico incendiata una Fiat 600

Gela. Come se non fosse bastato il rogo notturno, in via Liszt, con una Mercedes danneggiata dalle fiamme, anche in pieno giorno le auto vengono incendiate. E’ accaduto in centro storico, in vico Maddiona, lungo via Cairoli. Le fiamme, pare in pochi istanti, hanno avvolto una Fiat 600, ferma da diversi anni. Le fiamme si sono alzate, nonostante la presenza di un cantiere edile, che non ha fatto desistere i responsabili dell’azione. Sembrerebbe infatti che si tratti di un incendio appositamente appiccato.