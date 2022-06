Fibra ottica, per le opere arriva via libera dall’Autorità di bacino

Gela. Il progetto è conforme. L’Autorità di bacino regionale ha rilasciato l’autorizzazione idraulica unica per le opere civili della fibra ottica, in fase di realizzazione in città. La richiesta è stata avanzata da Open Fiber, l’azienda che sta portando avanti il progetto della fibra ottica. Il via libera dell’Autorità di bacino, peraltro piuttosto rapido rispetto ad altri recenti casi, ha riguardato l’interessamento di un attraversamento fluviale, ritenuto comunque “di poca rilevanza”.