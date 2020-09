“Fibrillazioni? Ci possono stare”, Giordano: “Atti approvati sono per la città”

Gela. “I numeri della maggioranza sugli atti finanziari? La fibrillazioni politiche ci possono stare, ma la valutazione la lascio ai miei referenti. La cosa importante è aver dato alla città atti importanti”. L’assessore al bilancio Danilo Giordano, in questa fase ha in mano carte molto importanti per gli equilibri finanziari di un municipio che ha dovuto fare i conti anche con l’emergenza sanitaria. “Stiamo lavorando a tappe forzate e devo ringraziare tutto il consiglio comunale – continua – sono già stati approvati atti importanti, da ultimo il regolamento Imu e la disciplina sulle tariffe. Il bilancio di previsione? La mia speranza è portarlo in aula entro settembre. Stiamo accelerando anche sul piano triennale delle opere pubbliche, che è propedeutico”. Giordano, in quota Udc, è stato scelto per entrare in giunta, con l’obiettivo di dare una linea precisa al quadro finanziario dell’ente. “A breve, sarà in aula il regolamento Tari – continua – che tra le altre cose prevede un abbattimento in favore delle aziende rimaste chiuse durante il periodo di lockdown”, aggiunge.