“Fibrillazioni? Non dipendono da Iv”, Pizzardi: “Andiamo avanti e non per le poltrone”

Gela. “Lo abbiamo ripetuto più volte, già al congresso. Ad Italia Viva non interessano le polemiche. Non vogliamo farne. Siamo interessati solo a lavorare per la città”. Uno dei due coordinatori cittadini dei renziani, l’avvocato Rochelio Pizzardi, è più che convinto della necessità di non farsi tirare dentro la bagarre di maggioranza, montata proprio dopo l’annuncio ufficiale dell’intesa raggiunta tra Italia Viva e il sindaco Lucio Greco. Una parte della maggioranza ha aperto un fronte di forte contestazione, per non essere stata coinvolta. “Italia Viva continua a lavorare e con l’assemblea formuleremo le nostre proposte amministrative al sindaco e costituiremo i gruppi di lavoro – dice Pizzardi – del resto, Greco si è detto molto soddisfatto del sostegno di Italia Viva e ha parlato di occasione da non perdere. Onestamente, non capisco le polemiche. Cos’è cambiato rispetto ad una settimana fa? C’è solo una forza politica che ha scelto di dare una mano alla città e al sindaco, anche mettendo a disposizione i propri collegamenti nazionali. L’assessore Cristian Malluzzo ha sempre lavorato bene e non ha mai avuto problemi con il resto della giunta o con i consiglieri. Penso che le fibrillazioni ci fossero già prima della decisione di Italia Viva. In politica, ci può stare. E’ una questione che riguarda i rapporti tra il sindaco e la maggioranza, è giusto che siano loro a risolverla”. Pizzardi, comunque, non esclude nulla, anche se il patto con il sindaco pare piuttosto consolidato.