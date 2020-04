Fifa in soccorso del calcio: 150 milioni di dollari alle federazioni

ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La Fifa in soccorso del mondo del calcio. Da Zurigo annunciano che saranno versati alle Federazioni tutti i fondi operativi dovuti per gli anni 2019 e 2020. “Si tratta di una prima fase del piano di aiuto per la comunita’ calcistica colpita dalla pandemia”, fa sapere la Fifa, che distribuira’ dunque 150 milioni di dollari (poco meno di 140 milioni di euro) alle 211 Federazioni associate. “La pandemia ha causato difficolta’ senza precedenti per tutta la comunita’ calcistica e la Fifa ha il dovere di sostenere coloro che hanno piu’ bisogno di aiuto – ha sottolineato il presidente Gianni Infantino – La prima cosa e’ prestare un sostegno economico immediato alle nostre Federazioni. Si tratta di una prima fase di un piano di vasta portata che stiamo sviluppando per dare una risposta alla situazione di emergenza che vive la comunita’ calcistica globale. Assieme ai nostri stakeholders stiamo valutando le perdite e lavorando sui meccanismi di risposta piu’ adeguati ed efficienti al fine di implementarli nelle prossime fasi”. La Fifa, dunque, anticipera’ con effetto immediato anche quei pagamenti che sarebbero dovuti scattare a luglio e questi fondi – 500 mila dollari per Federazione piu’ i finanziamenti ancora pendenti per 2019 e 2020 – serviranno per mitigare gli effetti negativi della crisi economica. (ITALPRESS).