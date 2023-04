Finale di Final Four per l’Under 20 della Melfa’s Basket

Gela. La formazione Under 20 della Melfa’s Gela Basket sconfigge l’Azzurra Pozzallo in semifinale di Final Four per 77-73. Al Paladavolos di Comiso la partita è stata equilibrata, come dimostra il risultato del primo tempo, finito sul 36-33 per i gelesi. Nel secondo tempo il Pozzallo ha provato in tutti i modi a rimontare la gara ma i biancorossi non hanno permesso che accadesse, raggiungendo il posto in finale, dove incontreranno l’Orsa Basket Barcellona, vittoriosa nella sfida contro la Cus Catania per 103-91.

Perde invece la formazione Under 15 contro la Siaz di Piazza Armerina. Il risultato della gara giocata al Palalivatino è di 84-64 in favore degli ospiti.