Finale regionale per l’Under 20 della Melfa’s Gela Basket

Gela. La formazione Under 20 della Melfa’s Gela basket si prepara alla finale della fase regionale che la vedrà affrontare l’Or.Sa Barcellona. La gara si terrà domenica alle 19 presso la Palestra Leonardo Da Vinci di Catania. I biancorossi arrivano in finale battendo l’Azzurra Pozzallo per 77-73, mentre gli avversari si sono imposti sul CUS Catania con un punteggio di 103-91. In caso di successo, sarebbe per la società gelese il primo titolo giovanile. Per i gelesi si prospetta un match complicato, il roster dell’Or.Sa Barcellona è infatti lo stesso che ha giocato in Serie C Gold nella corrente stagione e vicino al salto in B Interregionale.

<< Siamo consapevoli – afferma Bernardo – di aver fatto un buon lavoro durante l’anno, coscienti che l’Or.Sa Barcellona è un’ottima squadra e lo dimostrano i risultati ottenuti in C Gold, essendo pressoché la stessa rosa. Sarà un match entusiasmante, una bellissima giornata di sport. Il titolo sarebbe il coronamento di un percorso intrapreso già da qualche anno per un settore giovanile di livello>>.