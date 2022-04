Finale thrilling nel calcio a 5, si decide tutto all’ultima giornata

Gela. Risultato importante per il Gela di calcio a 5, che ha la meglio sul Canicattini e si impone per 3-1. A timbrare il cartellino il solito Di Bartolo, con una doppietta, e Mammano, che segna con un tiro libero.

Nel frattempo vincono anche le altre due contendenti al titolo, Ferla e Scicli. Il Ferla si impone sul Campobello per 10-1, lo Scicli sull’Al Qattà per 16-1.