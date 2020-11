Finalmente partito il cantiere del Museo del mare, ospiterà i resti della nave greca

La partenza dei lavori del Museo che dovrebbe ospitare i resti della nave greca era attesa ormai da anni. L’iter, come spesso capitato anche con altre opere del territorio, si era bloccato nonostante fosse stata assegnata la gara. Tra ricorsi al Tar e lentezze burocratiche, i lavori che sarebbero dovuti partire ormai un anno fa prendono il via adesso. Il Museo del mare viene ritenuto un punto fondamentale per lo sviluppo del turismo archeologico in città. I resti della nave greca, nei mesi scorsi, sono stati in trasferta in Romagna, in una mostra che ha attirato migliaia di visitatori almeno fino a quando le restrizioni anti-Covid non hanno limitato gli accessi.