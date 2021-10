Finanza, comando al maggiore Bellopede: ha preso il posto del capitano Gradillo

Gela. Il maggiore Michele Bellopede, originario di Caserta, ha assunto il comando del gruppo locale della Guardia di finanza. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza economica finanziaria, Bellopede ha conseguito un master in criminologia. Dopo aver comandato le Compagnie di Perugia e Siena, nonché la sezione Tutela spesa pubblica in seno al nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso, dal 2018 ha prestato servizio a Roma, come comandante del nucleo operativo del gruppo Fiumicino.