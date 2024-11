Finanza sostenibile tra sfide e opportunità, Fideuram AM al Salone SRI

MILANO (ITALPRESS) – Si è conclusa a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede di Borsa Italiana, la due giorni della IX edizione del Salone SRI, l’evento di riferimento per il mondo della finanza sostenibile, che riunisce i principali attori del settore per discutere delle sfide e delle opportunità legate alla sostenibilità e agli investimenti responsabili. Salone SRI sposta in avanti la sfida della sostenibilità, con un focus su “la forza della Transizione ESG”. L’obiettivo è approfondire come il sistema si stia spostando dalla rendicontazione della sostenibilità “passata”, alla valorizzazione della sostenibilità “futura”. Ovvero, la consapevolezza che il maggiore valore Esg risiede nel potenziale di miglioramento che un asset può garantire.”I rischi ambientali, l’impatto sociale e la governance sono dei fattori importanti per valutare gli investimenti nei mercati emergenti. E’ altrettanto cruciale il lavoro di selezione e gestione delle società emergenti, che viene svolto dal team gestionale. Se tali fattori comportano dei rischi, l’investitore deve sempre considerare i rendimenti attesi e valutare se questi siano in grado di compensare i rischi stessi”, spiega Giovanni Da Ros, responsabile del team Asia & Emerging Markets Equities di Fideuram Asset Management Ireland.”Il principale rischio degli investimenti nei mercati emergenti è l’emotività degli investitori: vendere in un momento di depressione o comprare durante l’euforia generata dai titoli di giornale. E’ necessario adottare un approccio equilibrato, che consideri sia i rischi sia le opportunità”. Perchè “la transizione energetica rappresenta un rischio, ma anche una grande opportunità. Esistono infatti società emergenti che sono leader di mercato e in grado di cavalcare appieno questo trend”, conclude.- foto Italpress -(ITALPRESS).