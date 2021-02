Finanziamenti per 45 milioni, tre assi progettuali: “Entro 16 marzo invio al ministero”

Gela. Tre assi, anche se a Palazzo di Città ipotizzano che realisticamente si possa rimanere in lizza per non più di due finanziamenti. Nelle ultime settimane, sta emergendo quello che sarà il materiale finale, destinato ad essere trasmesso al ministero delle infrastrutture, in attesa di avere il responso sull’esito del programma ribattezzato “Qualità abitare”. Sulla carta, l’amministrazione comunale compete per tre finanziamenti, da 15 milioni di euro ciascuno. Un totale di 45 milioni di euro che sarebbero decisivi per riqualificare diverse zone della città. Mercoledì sera, si è tenuta una riunione congiunta delle commissioni consiliari sviluppo economico e urbanistica, insieme al vicesindaco Terenziano Di Stefano, che ha proposto l’adesione del Comune al programma ministeriale. Il termine ultimo per presentare i progetti è fissato al 16 marzo. “La prossima settimana si terrà un nuovo incontro – dice Di Stefano – vogliamo chiudere prima possibile e tentare di avere tutti i finanziamenti, anche se non sarà semplice. Ci stiamo concentrando su due assi, il terzo è più complesso”. Una prima area di riferimento tocca il mercato ortofrutticolo di Giardinelli, lo stadio “Presti”, via Falcone, l’ex scalo ferroviario e il rudere di via Marsala, destinato alla demolizione perché non più recuperabile. Il secondo, invece, si concentra sul lungomare Federico II di Svevia, da via Vasile all’orto Pasqualello, con la previsione di un ascensore che dal parcheggio Arena arrivi direttamente in centro storico. Il terzo asse di intervento dovrebbe riguardare proprio il centro, anche se in questo caso prevedere un progetto complessivo appare molto più complicato.