Finanziamenti, progetti e i temi prioritari: dialogo Di Stefano-sindacati, “incontri periodici”

Su questo versante, l’amministrazione comunale cercherà il pieno coinvolgimento delle parti sociali, ad iniziare dai sindacati, in una fase assai delicata per l’ente comunale e più in generale per la città. Tra poche settimane scade la proroga dell’accordo di programma per l’area di crisi e si attende una formalizzazione dal governo nazionale, così da dare seguito ad uno dei tanti strumenti istituzionali che non ha ancora inciso veramente.