Finanziamenti, statuto Unione Comuni attende parere revisori: in aula una delle variazioni

Gela. Dovrà prima passare dalla valutazione dei revisori dei conti, per il rilascio del parere. Lo statuto dell’Unione dei Comuni, struttura finalizzata al nuovo ciclo dei finanziamenti 2021-2027, è stato al centro, questa mattina, di approfondimenti condotti in sede di conferenza dei capigruppo, indetta dal presidente del civico consesso Salvatore Sammito. L’assessore allo sviluppo economico Francesca Caruso ha illustrato gli aspetti salienti di un atto che avrebbe dovuto essere varato già qualche tempo fa. In aula consiliare, per ora, non arriverà, in attesa che si pronuncino i revisori. La prossima seduta, comunque, è fissata per il 16 maggio e all’ordine del giorno c’è una delle variazioni di bilancio da varare anche per i programmi del Pnrr. La situazione finanziaria del municipio non agevola. “Ho dato alcune indicazioni sull’Area urbana funzionale – dice Caruso – anche perché quando lo statuto arriverà in aula servirà un voto a maggioranza. E’ vero, siamo in ritardo rispetto agli altri Comuni dell’Area urbana, Butera e Niscemi, ma la nostra è una situazione diversa. Ho sottolineato che l’Unione dei Comuni ha delle caratteristiche ben precise e viene costituita tra enti che non sono piccoli, come invece accade normalmente quando si attiva questa struttura. Sarà un organismo autonomo dagli stessi Comuni che lo costituiscono”. Senza Unione dei Comuni non si può procedere verso la definizione dei progetti che dovranno ambire ai finanziamenti (in questa tornata il budget è da settanta milioni di euro).