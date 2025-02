Finanziamenti Unione Comuni, Cgil: “Non si perdano risorse, avviamo partenariato”

Gela. L’area urbana funzionale che comprende Gela, Butera, Niscemi, può trarre grandi opportunità di sviluppo, col rafforzamento delle interconnesioni, delle infrastrutture, del tessuto produttivo e dell’occupazione se “verranno effettivamente spese nei tempi previsti le risorse messe a disposizione per l’obiettivo da varie fonti europee, nazionali e regionali, e realizzati i progetti già presentati e quelli per i quali esistono ancora spazi e opportunità di finanziamento”. Lo sostiene la Cgil Sicilia e di Caltanissetta, che ha presentato oggi, insieme allo Spi regionale e nisseno, uno studio sull’argomento. Sono a disposizione per l’area 403.095.308, ai quali si aggiungono altri 18 milioni specificamente per Gela. Si tratta di risorse della Programmazione comunitaria 2021-2027, del Fondo sociale di coesione, del Pnrr, del programma Pinqua per la qualità dell’abitare, del bilancio regionale 2025. In proposito, i vari enti attuatori (comuni, Asp, Libero Consorzio di Caltanissetta, Diocesi e altri soggetti) hanno presentato già i progetti. Altri, per ulteriori 80 milioni di finanziamento, sono in fase di presentazione.